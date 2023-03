Soldado ucraniano morto por militares russos após dizer 'Glória à Ucrânia'

Um soldado ucraniano foi morto a tiro por "invasores russos" depois de ter pronunciado a frase "Glória à Ucrânia". Esta terça-feira, o exército do país considerou que o militar morreu "como um herói" e garantiu que "a vingança será inevitável".







De acordo com a Reuters, a 30ª Brigada identificou o militar como sendo Tymofiy Mykolayovych Shadura, um homem desaparecido desde o início do mês de fevereiro aquando do começo de conflitos mais violentos na cidade de Bakhmut. Porém, a confirmação oficial só será feita quando o corpo do soldado puder ser autopsiado.O momento dos disparos foi captado por alguns membros do exército russo e publicado nas redes sociais. O vídeo de 12 segundos começa com um homem com um uniforme ucraniano, aparentemente desarmado, a fumar um cigarro e a pronunciar a frase "Slava Ukraini". De seguida, ouvem-se vários de tiros vindos de parte incerta e alguém a dizer "morre vadio".Rapidamente, milhares de civis ucranianos começaram a partilhar o vídeo nas redes sociais com a frase "Heroyam Slava" (em português "Glória aos Heróis") e a hashtag #GloryToUkraine ("Glória à Ucrânia").O procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, já confirmou que o país vai considerar o caso como um crime de guerra. Já o Ministério da Defesa da Rússia optou pelo silêncio, sem se ter pronunciado até agora.