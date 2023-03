Austrália: atos de violência de extrema-direita levam à proibição da saudação nazi

No sábado, entre 20 e 30 neonazis australianos boicotaram uma marcha pacífica pelos direitos transgénero e fizeram a saudação nazi em frente ao parlamento regional, no centro de Melbourne.

As autoridades australianas anunciaram esta segunda-feira que vão proibir a saudação nazi na região de Victoria, após atos de violência de extrema-direita em Melbourne contra uma marcha a favor dos direitos da comunidade transgénero.







Um grupo de homens vestidos de preto fizeram a saudação nazi nos degraus do Parlamento em Melbourne, na Austrália. Lens of Compassion/via REUTERS

A carregar o vídeo ... Ativistas de direitos transgénero entram em confronto com neonazistas em Melbourne

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A procuradora-geral regional de Victoria, Jaclyn Symes, disse que vai propor a ampliação da lei, que proíbe a suástica nazi na região desde 2022, e prevê penas de prisão, para punir também a saudação nazi.Para ser aprovada, a proposta terá de ser ratificada pelo parlamento local, com o governo regional e a oposição a pronunciarem-se já a favor da reforma.No sábado, entre 20 e 30 neonazis australianos fizeram a saudação nazi em frente ao parlamento regional, no centro de Melbourne, onde boicotaram uma marcha pacífica pelos direitos transgénero. Na sequência dos incidentes, a polícia deteve pelo menos três pessoas, entre elas uma mulher que agrediu um agente."O comportamento a que assistimos foi repugnante e cobarde. É evidente que este símbolo tem sido utilizado para incitar ao ódio, não só contra os judeus, mas também contra a nossa comunidade LGTBIQ+ e outros grupos minoritários", condenou a procuradora-geral.Além dos neonazis, outros pequenos grupos conservadores também se manifestaram contra os direitos transgénero, incluindo a deputada regional Moira Deeming, expulsa no domingo do Partido Liberal, na sequência da participação nos protestos.Em julho de 2022, Victoria, a segunda região mais populosa do país, tornou-se a primeira jurisdição australiana a proibir a suástica nazi.