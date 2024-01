'João' juntou-se à Legião Estrangeira ucraniana para combater invasores russos. Agora está no Azov — e garante que não viu "um único nazi". É o testemunho de um português a combater na Ucrânia.

Português a combater no Azov: "Vai demorar algum tempo, mas os russos vão perder a guerra"

‘João’ lembra-se "como se fosse ontem". "Na sala de estar, disse à minha mãe e irmã: ‘preciso de falar convosco. Não gosto como estão as coisas na Ucrânia, penso que posso fazer mais. Por isso, vou-me juntar à linha da frente.’ Elas olharam para mim e começaram a chorar, abraçaram-me. A primeira coisa que disseram foi: ‘nós sabíamos que ias.’ A minha família conhece-me bem." Hoje, ‘João’ pertence à unidade de reconhecimento do Azov, onde nas trincheiras ucranianas é conhecido sob a alcunha ‘Tuga’. "Só quem fala português sabe o significado, foi uma escolha [de alcunha] fácil para mim", afirmou o militar, em entrevista nos canais oficiais do regimento Azov.