Depois da queda de Mariupol, Rússia vira-se para o Donbass

Este sábado, em que o primeiro-ministro português visitou a Ucrânia, ficou marcado no campo de batalha pelo intensificar da ofensiva russa na região separatista do Donbass. Ao fim de quase três meses de guerra, Mariupol também passou este sábado totalmente para mãos russas, com a saída dos últimos resistentes do complexo de Azovstal.