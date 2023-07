Alemanha: bandeira arco-íris roubada e trocada por bandeira com suástica

Durante a noite, uma bandeira do arco-íris que se encontrava hasteada na estação ferroviária de Neubrandenburg, na Alemanhã, foi trocada por uma com uma cruz suática. O caso foi reportado às autoridades por um popular já durante a manhã deste sábado.







Reuters

A polícia acabou por apreender a bandeira com o símbolo nazi e, segundo avança o Spiegel, foi aberta uma investigação para identificar os autores do crime.Em comunicado, as autoridades alemãs esclareceram que a "exibição pública de símbolos e sinais da extrema-direita" representa uma "glorificação da ideologia desumana do nacional-socialismo". O ato não será por isso considerado como algo "trivial ou uma brincadeira de jovens" mas sim "uma ofensa criminal cujos autores devem ser descobertos e punidos de forma severa".

A estação de comboios de Neubrandenburg tem, de forma permanente, hasteadas três bandeiras incluindo a da cidade e a do arco-íris. Esta última já tinha sido roubada diversas vezes, mas nunca trocada.

A lei alemã proíbe estritamente a utilização de frases da era nazi ou a exibição pública de símbolos do Terceiro Reich.