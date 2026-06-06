Caso Spinumviva: os avanços, os travões e o que falta saber

Mais de um ano depois do surgimento do caso Spinumviva, eis que o tema volta à baila: desta vez, o primeiro-ministro decidiu apresentar um segundo recurso para evitar a divulgação dos serviços prestados pela empresa aos clientes, assim como o saldo das contas bancárias.

Foi em fevereiro de 2025 que o caso Spinumviva irrompeu pela primeira vez em Portugal. A imprensa noticiava que a empresa imobiliária e de consultoria fundada por Luís Montenegro levantava dúvidas sobre um possível conflito de interesses, isto porque na altura a firma era controlada pela família do primeiro-ministro e o Governo estava a preparar alterações à lei dos solos, que podiam beneficiar os negócios familiares de Montenegro.



Luís Montenegro MIGUEL A. LOPES/LUSA

1 O que diz Montenegro sobre o caso?

Confrontado, o chefe do Governo admitiu a existência dessa empresa, mas negou categoricamente qualquer conflito isto porque já tinha vendido as quotas à sua esposa, em 2022. Acontece que essa venda foi considerada por juristas como "nula e inútil", já que Montenegro se encontra casado com Carla pelo regime de comunhão de bens.

Em resposta ao Correio da Manhã, que avançou com a notícia, o primeiro-ministro explicou que a empresa havia sido constituída com a intenção de explorar agrícola ou turisticamente o património herdado pelos pais. Apurou-se, no entanto, que a Spinumviva prestava serviços a vários clientes e que recebia avenças mensais de cerca de 4.500 euros, como foi no caso da Solverde - que opera casinos. O caso motivou pedidos de esclarecimentos e ameaças de comissões de partidos de oposição - que acabaram por não avançar devido à dissolução do Parlamento e ao arquivamento do processo pelo Ministério Público.

Após esse arquivamento, Montenegro falou ao País e afirmou que todas as denúncias iniciais “assentaram em insinuações, suspeições e especulações” carentes de provas. Classificou ainda a averiguação do MP como “um autêntico inquérito criminal” dada a profundidade das diligências.

2 O primeiro recurso de Montenegro

Ainda em 2025, a Entidade para a Transparência exigiu a inclusão dos dados da Spinumviva nas declarações de interesses de Montenegro, mas tendo já entregado essa lista "nos termos em que lhe foi solicitado", o primeiro-ministro decidiu interpor um recurso no Tribunal Constitucional.

Acontece que o Tribunal Constitucional acabou por nem avaliar o recurso, que pretendia manter em sigilo os clientes da Spinumviva, uma vez que este deu entrada já fora do prazo.

Assim, em março deste ano, Montenegro antecipou-se à Entidade para a Transparência e decidiu divulgar a lista de 13 clientes da sua antiga empresa - que agora pertence aos filhos - para evitar "burocracias exageradas".

3 Qual a lista de clientes da Spinumviva?

A lista de clientes da Spinumviva inclui as seguintes empresas:

Rádio Popular, SA - loja de venda de eletrodomésticos, telemóveis, etc.

Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda - empresa que segundo o jornal ECO já não tem atividades, mas que já tinha adotado a designação JCB - Produtor Farmacêuticos, Lda.

CLIP – Colégio Luso Internacional do Porto, SA - colégio de ensino privado no Porto

Ferpinta - Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, SA - "o maior gabricante ibérico de tubos de aço"

Solverde, Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, SA - empresa que explora casinos em Portugal que paga uma avença mensal de 4.500 euros à Spinumviva

Cofina SA - Grupo de média

Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos Lda, Rodáreas - Áreas de Serviço - gestora de postos de combustíveis

ITAU SA - empresa de alimentação que assegura refeições para escolas, hospitais, lares, estabelecimentos prisionais, etc.

Sogenave SA - "um dos maiores operadores nacionais em fornecimento alimentar e não alimentar” em Portugal.

Portugalenses Transportes SA - empresa de logística e transportes

Beetsteel - especializada na construção e instalação de estruturas metálicas

INETUM PORTUGAL SA - consultora tecnológica

Grupel SA - empresa de geradores

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4 O segundo recurso de Montenegro

Em maio deste ano, o primeiro-ministro avançou ainda com um segundo recurso para evitar a divulgação dos serviços prestados pela empresa aos clientes, assim como o saldo das contas bancárias. Ao contrário do que se antecedeu, este foi apresentado dentro do prazo.

Acontece que pelo menos parte destes serviços já eram conhecidos. A 30 de abril do ano passado, o Expresso já havia revelado que os serviços prestados aos clientes foram essencialmente na área da proteção de dador, consultadoria de gestão e planeamento e gestão empresarial.

5 Em que ponto de situação está o caso?

À agência de notícias Lusa, o gabinete do primeiro-ministro garantiu que "cumpriu todas as obrigações declarativas" e indicou que as questões em discussão aguardam agora decisão por parte do Tribunal Constitucional, que ainda não se pronunciou sobre os pedidos apresentados.

6 O que falta saber?

Pendência no Tribunal Constitucional: perante a interposição dos recursos, aguarda-se agora uma decisão por parte do Tribunal constitucional, que pode demorar vários meses a ser conhecida. A decisão ditará se os serviços prestados pela Spinumviva e a faturação devem ou não ser divulgados.

Análise do Fisco: Ainda que o Ministério Público tenha arquivado o processo, a mesma entidade decidiu enviar a faturação da Spinumviva e a informação sobre alguns clientes da empresa para análise do Fisco - numa investigação que pretende apurar se existem eventuais irregularidades fiscais. Segundo o Correio da Manhã, alguns clientes terão encomendado pareceres à sociedade de advogados Sousa Pinheiro e Montenegro, que acabaram por ser faturados pela Spinumviva. Com isto, escreve o jornal, o primeiro-ministro poderá ter "fintado" as suas obrigações fiscais.