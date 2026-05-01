Fisco investiga Luís Montenegro

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
MP comunicou às Finanças suspeitas com serviços prestados pela Spinumviva. Clientes transitaram da sociedade de advogados para a empresa familiar, diminuindo valor dos impostos a pagar.
O arquivamento do caso Spinumviva não colocou um ponto final nas dúvidas sobre a atividade da empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro. É que, ao mesmo tempo que encerrou o capítulo criminal, o Ministério Público abriu um novo: eventuais irregularidades fiscais praticadas com a faturação da sociedade.
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