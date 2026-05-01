Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Fisco investiga Luís Montenegro

SÁBADO
SÁBADO 10:08
As mais lidas

MP comunicou às Finanças suspeitas com serviços prestados pela Spinumviva. Clientes transitaram da sociedade de advogados para a empresa familiar, diminuindo valor dos impostos a pagar.

O arquivamento do caso Spinumviva não colocou um ponto final nas dúvidas sobre a atividade da empresa familiar do primeiro-ministro, Luís Montenegro. É que, ao mesmo tempo que encerrou o capítulo criminal, o Ministério Público abriu um novo: eventuais irregularidades fiscais praticadas com a faturação da sociedade.

Luís Montenegro
Luís Montenegro JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

.

Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Fisco investiga Luís Montenegro