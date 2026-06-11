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Guia do Mundial de futebol: onde assistir, os artistas que vão atuar e o que muda

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
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Competição arranca esta quinta-feira com o jogo entre México e África do Sul, que contará com a atuação de Shakira (mas não só). Ao todo serão 48 seleções a lutar pelo mesmo objetivo e há países estreantes. Alguns jogos poderão ser assistidos em canais de sinal aberto.

Durante mais de um mês, várias seleções masculinas de diferentes países vão mostrar o que valem durante o Campeonato do Mundo de futebol, que arranca já esta quinta-feira, 11 de junho, e termina a 19 de julho. Ao todo, serão 48 equipas, divididas por 12 grupos, a disputar o mesmo troféu, com Portugal incluído nesta lista. Isto é tudo o que precisa de saber.

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