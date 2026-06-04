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Spinumviva: Montenegro interpõe dois novos recursos contra a Entidade para a Transparência

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Um dos recursos visa impedir o acesso aos serviços prestados pela Spinumviva aos clientes e ao saldo das contas bancárias.

O primeiro-ministro interpôs no Tribunal Constitucional (TC) mais dois recursos contra decisões da Entidade para a Transparência (EpT). Um dos recursos de Luís Montenegro visa impedir o acesso público aos serviços prestados pela Spinumviva aos seus clientes e ao saldo das contas bancárias desta empresa da família, que a EpT exigiu que fossem declarados pelo chefe do Governo.

Montenegro interpõe dois novos recursos contra a Entidade para a Transparência
Montenegro interpõe dois novos recursos contra a Entidade para a Transparência RICARDO CASTELO/LUSA

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