Spinumviva: Montenegro interpõe dois novos recursos contra a Entidade para a Transparência

O que vai parar com a greve geral de 3 de junho?
Renata Lima Lobo
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Um dos recursos visa impedir o acesso aos serviços prestados pela Spinumviva aos clientes e ao saldo das contas bancárias.
O primeiro-ministro interpôs no Tribunal Constitucional (TC) mais dois recursos contra decisões da Entidade para a Transparência (EpT). Um dos recursos de Luís Montenegro visa impedir o acesso público aos serviços prestados pela Spinumviva aos seus clientes e ao saldo das contas bancárias desta empresa da família, que a EpT exigiu que fossem declarados pelo chefe do Governo.
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