Bilderberg: o encontro mais secreto do mundo acontece em Lisboa

O grupo é muitas vezes associado a teorias da conspiração. As reuniões seguem uma regra em que todos os participantes têm de assinar compromissos de confidencialidade mas determina que estes são "livres de usar as informações que recebem" mas estão impedidos de partilhar "a identidade dos palestrantes ou de qualquer outro participante".Aqueles que vão ao encontro permanecem apenas como convidados e não em designação de funções oficiais. O objetivo é que possam "dedicar tempo a ouvir, refletir e partilhar ideias" sobre os temas em destaque.Na reunião serão discutidos cerca de 13 tópicos tão variados como a inteligência artificial, a transição energética, o sistema bancário e os desafios fiscais, bem como a política industrial e comercial.Serão também abordadas as ameaças transnacionais à Europa, a China, a Índia, a Rússia, a Ucrânia, a liderança dos Estados Unidos e a NATO.A lista de convidados é extensa uma vez que está previsto que Marcelo Rebelo Sousa ofereça um jantar aos cerca de 130 membros que se reunirão por estes dias na capital portuguesa, ao passo que António Costa deverá mesmo participar em parte do programa. A nível nacional, além do Presidente da República e do primeiro-ministro, foram convidados: Filipe Silva (CEO da Galp), Miguel Stilwell de Andrade (CEO da EDP), Durão Barroso (Chair e International Advisors da Goldman Sachs), Duarte Moreira (fundador da Zeno Partners).José Luís Arnaut (Managing Partner da CMS Rui Pena & Arnaut) e Durão Barroso integram a organização do evento e Francisco Pinto Balsemão (Chair do Grupo Impresa) foi convidado como ex-membro do conselho diretor do grupo.Entre as principais personalidades internacionais que se reunirão em Lisboa, conta-se o secretário-geral da NATO, a presidente do Parlamento Europeu e os chefes da diplomacia ucraniana e europeia, assim como o primeiro-ministro e a vice-primeira-ministra dos Países Baixos e a primeira-ministra da Dinamarca.Este ano, está também prevista uma homenagem especial a Henry Kissinger, o ex-secretário de Estado americano que faz este mês 100 anos e que estará presente no encontro.