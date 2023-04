Secretas de olho em 'manif' contra reunião Bilderberg em Lisboa

No final de maio, o partido ADN e o Habeas Corpus, do ex-juiz Rui Castro, tinham manif marcada contra a reunião do Grupo Bilderberg, em Lisboa. Os dois grupos zangaram-se e deu “ameaças de porrada”.

O mundo conspiracionista está de olho na reunião do grupo Bilderberg, organizado este ano em Lisboa. A conferência anual privada, com cerca de 150 convidados da elite mundial, vai acontecer no fim de maio – e o movimento Habeas Corpus, do ex-juiz negacionista Rui Castro, e o partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) estavam a organizar juntos um protesto para 20 de maio. Alinhado com outros movimentos estrangeiros, espalhados pela América, pela Oceânia e pela Europa, Lisboa será o epicentro desta manifestação, monitorizada pelo Sistema de Segurança Interna (SSI), que “se encontra a acompanhar a matéria em causa”, revelou fonte oficial do organismo do Estado à SÁBADO.