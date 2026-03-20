Oven traz o primeiro tandoor ao Time Out Market

Chef Hari Chapagain leva os pratos mais icónicos da Índia e do Nepal para o Food Court mais trendy de Lisboa
Há uma
chama que ilumina o Oven, o restaurante que em apenas um mês abriu um novo
espaço no Time Out Market, e voltou a ser recomendado pelo Guia Michelin de
Portugal.
O Chef
Hari Chapagain e a sua equipa não poderiam estar mais orgulhosos!
Com um
sólido percurso de 5 anos, o Oven passou a ser um nome incontornável para os
apreciadores de comida nepalesa e indiana e uma referência de Fine Dining em
Lisboa.
O novo
espaço no Time Out Market, acrescenta uma experiência diferenciada, com a mesma
qualidade e criatividade que o Chef Hari traz para a sua cozinha de autor, mas
com uma abordagem ao estilo street food, inspirada nos pratos mais icónicos da
Índia e do Nepal.
Com esta
iniciativa, ao Food Court mais trendy de Lisboa, chegou o primeiro tandoor, e
com ele novos sabores para desfrutar num ambiente cosmopolita. Enquanto no nº
232 da Rua dos Fanqueiros os pratos de assinatura do Chef conjugam-se com
cocktails de autor num ambiente intimista, no Mercado da Ribeira priveligiam-se
os sabores mais populares dos dois paises, numa experiência de proximidade que
permite observar uma equipa em Live Cooking e o habitual frenesim de uma
cozinha tomada pelos aromas inebriantes das especiarias, dos caris feitos na
hora, e das carnes e mariscos grelhados acabados de sair do tandoor. Dois
conceitos, unidos pela mestria de um Chef que nos dois espaços cria pratos com
a qualidade que podemos encontrar apenas nos melhores restaurantes da Índia e
do Nepal.
Do menu do
Oven Time Out Market, destacam-se alguns dos pratos grelhados que fizeram do
OVEN uma referência, como o Chicken Tikka, e o Safari Chichen, este último
marinado com iogurte e especiarias, e propostas do sul da Índia, como o Goan
Prawn, com leite de côco, tamarindo e folhas de caril, ou o Butter Chicken um
dos best-sellers, com um aromático e
cremoso molho de manteiga com amêndoa, tomate e especiarias.
Com um
inegável prazer em partilhar pratos do seu país de origem, o Nepal, o Chef Hari
Chapagain selecionou ainda vários pratos típicos como os MOMO, os dumplings
caseiros com molho de tomate e gergelim, a Tawa Fish, robalo marinado com ervas
frescas e especiarias dos Himalaias ou o Spicy Lamb Sekuwa, espetadas marinadas
com especiarias nepalesas e grelhadas no trandoor, uma autêntica explosão de
sabores.
No Oven
Time Market, existem 14 lugares ao balcão a que se acresenta uma convidativa
esplanada de 42 lugares virada para a Praça Dom Luis I, um spot perfeito para
os dias de sol. No melting Pot que representa o Time Out Market, as propostas
de cozinha indo-nepalesa são os sabores que faltavam num universo gastronómico
que se tornou num ponto de passagem obrigatório para portugueses e estrangeiros
que adoram descobrir e viver a cidade de Lisboa intensamente.
Fica feito
o convite! Quando pensar em tempo livre, lembre-se de pôr o Oven Time Out
Market na sua agenda e de desfrutar, num ambiente descontraído, um restaurante
que pelo segundo ano consecutivo é recomendado pelo Guia Michelin de Portugal.