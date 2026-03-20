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Oven traz o primeiro tandoor ao Time Out Market

11:23
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Chef Hari Chapagain leva os pratos mais icónicos da Índia e do Nepal para o Food Court mais trendy de Lisboa

Há uma chama que ilumina o Oven, o restaurante que em apenas um mês abriu um novo espaço no Time Out Market, e voltou a ser recomendado pelo Guia Michelin de Portugal.

Chef prepara refeição no restaurante Oven
Momos do Time Out Market prontas para servir
Pessoas jantam num restaurante enquanto dois funcionários preparam refeições
Pratos de sopa no Time Out Market Lisboa
Chef prepara refeição no restaurante Oven
Momos do Time Out Market prontas para servir
Pessoas jantam num restaurante enquanto dois funcionários preparam refeições
Pratos de sopa no Time Out Market Lisboa

O Chef Hari Chapagain e a sua equipa não poderiam estar mais orgulhosos!

Com um sólido percurso de 5 anos, o Oven passou a ser um nome incontornável para os apreciadores de comida nepalesa e indiana e uma referência de Fine Dining em Lisboa.

O novo espaço no Time Out Market, acrescenta uma experiência diferenciada, com a mesma qualidade e criatividade que o Chef Hari traz para a sua cozinha de autor, mas com uma abordagem ao estilo street food, inspirada nos pratos mais icónicos da Índia e do Nepal.

Com esta iniciativa, ao Food Court mais trendy de Lisboa, chegou o primeiro tandoor, e com ele novos sabores para desfrutar num ambiente cosmopolita. Enquanto no nº 232 da Rua dos Fanqueiros os pratos de assinatura do Chef conjugam-se com cocktails de autor num ambiente intimista, no Mercado da Ribeira priveligiam-se os sabores mais populares dos dois paises, numa experiência de proximidade que permite observar uma equipa em Live Cooking e o habitual frenesim de uma cozinha tomada pelos aromas inebriantes das especiarias, dos caris feitos na hora, e das carnes e mariscos grelhados acabados de sair do tandoor. Dois conceitos, unidos pela mestria de um Chef que nos dois espaços cria pratos com a qualidade que podemos encontrar apenas nos melhores restaurantes da Índia e do Nepal.

Do menu do Oven Time Out Market, destacam-se alguns dos pratos grelhados que fizeram do OVEN uma referência, como o Chicken Tikka, e o Safari Chichen, este último marinado com iogurte e especiarias, e propostas do sul da Índia, como o Goan Prawn, com leite de côco, tamarindo e folhas de caril, ou o Butter Chicken um dos best-sellers, com um aromático e  cremoso molho de manteiga com amêndoa, tomate e especiarias.

Com um inegável prazer em partilhar pratos do seu país de origem, o Nepal, o Chef Hari Chapagain selecionou ainda vários pratos típicos como os MOMO, os dumplings caseiros com molho de tomate e gergelim, a Tawa Fish, robalo marinado com ervas frescas e especiarias dos Himalaias ou o Spicy Lamb Sekuwa, espetadas marinadas com especiarias nepalesas e grelhadas no trandoor, uma autêntica explosão de sabores.

No Oven Time Market, existem 14 lugares ao balcão a que se acresenta uma convidativa esplanada de 42 lugares virada para a Praça Dom Luis I, um spot perfeito para os dias de sol. No melting Pot que representa o Time Out Market, as propostas de cozinha indo-nepalesa são os sabores que faltavam num universo gastronómico que se tornou num ponto de passagem obrigatório para portugueses e estrangeiros que adoram descobrir e viver a cidade de Lisboa intensamente.

Fica feito o convite! Quando pensar em tempo livre, lembre-se de pôr o Oven Time Out Market na sua agenda e de desfrutar, num ambiente descontraído, um restaurante que pelo segundo ano consecutivo é recomendado pelo Guia Michelin de Portugal.

 

OVEN TIME OUT MARKET

 

Instagram – @oven.timeoutmarket

Morada:

Time Out Market -Mercado da Ribeira

Horário: 12:00 – 00:00

Tópicos Índia prato sabor saborosa Lisboa Nepal Michelin Chicken Portugal Prawn
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