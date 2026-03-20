Oven traz o primeiro tandoor ao Time Out Market

Chef Hari Chapagain leva os pratos mais icónicos da Índia e do Nepal para o Food Court mais trendy de Lisboa

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Há uma chama que ilumina o Oven, o restaurante que em apenas um mês abriu um novo espaço no Time Out Market, e voltou a ser recomendado pelo Guia Michelin de Portugal.

O Chef Hari Chapagain e a sua equipa não poderiam estar mais orgulhosos!

Com um sólido percurso de 5 anos, o Oven passou a ser um nome incontornável para os apreciadores de comida nepalesa e indiana e uma referência de Fine Dining em Lisboa.

O novo espaço no Time Out Market, acrescenta uma experiência diferenciada, com a mesma qualidade e criatividade que o Chef Hari traz para a sua cozinha de autor, mas com uma abordagem ao estilo street food, inspirada nos pratos mais icónicos da Índia e do Nepal.

Com esta iniciativa, ao Food Court mais trendy de Lisboa, chegou o primeiro tandoor, e com ele novos sabores para desfrutar num ambiente cosmopolita. Enquanto no nº 232 da Rua dos Fanqueiros os pratos de assinatura do Chef conjugam-se com cocktails de autor num ambiente intimista, no Mercado da Ribeira priveligiam-se os sabores mais populares dos dois paises, numa experiência de proximidade que permite observar uma equipa em Live Cooking e o habitual frenesim de uma cozinha tomada pelos aromas inebriantes das especiarias, dos caris feitos na hora, e das carnes e mariscos grelhados acabados de sair do tandoor. Dois conceitos, unidos pela mestria de um Chef que nos dois espaços cria pratos com a qualidade que podemos encontrar apenas nos melhores restaurantes da Índia e do Nepal.

Do menu do Oven Time Out Market, destacam-se alguns dos pratos grelhados que fizeram do OVEN uma referência, como o Chicken Tikka, e o Safari Chichen, este último marinado com iogurte e especiarias, e propostas do sul da Índia, como o Goan Prawn, com leite de côco, tamarindo e folhas de caril, ou o Butter Chicken um dos best-sellers, com um aromático e cremoso molho de manteiga com amêndoa, tomate e especiarias.

Com um inegável prazer em partilhar pratos do seu país de origem, o Nepal, o Chef Hari Chapagain selecionou ainda vários pratos típicos como os MOMO, os dumplings caseiros com molho de tomate e gergelim, a Tawa Fish, robalo marinado com ervas frescas e especiarias dos Himalaias ou o Spicy Lamb Sekuwa, espetadas marinadas com especiarias nepalesas e grelhadas no trandoor, uma autêntica explosão de sabores.

No Oven Time Market, existem 14 lugares ao balcão a que se acresenta uma convidativa esplanada de 42 lugares virada para a Praça Dom Luis I, um spot perfeito para os dias de sol. No melting Pot que representa o Time Out Market, as propostas de cozinha indo-nepalesa são os sabores que faltavam num universo gastronómico que se tornou num ponto de passagem obrigatório para portugueses e estrangeiros que adoram descobrir e viver a cidade de Lisboa intensamente.

Fica feito o convite! Quando pensar em tempo livre, lembre-se de pôr o Oven Time Out Market na sua agenda e de desfrutar, num ambiente descontraído, um restaurante que pelo segundo ano consecutivo é recomendado pelo Guia Michelin de Portugal.

OVEN TIME OUT MARKET

Instagram – @oven.timeoutmarket

Morada:

Time Out Market -Mercado da Ribeira

Horário: 12:00 – 00:00