ANTÓNIO RAMINHOS - VOLTO JÁ

António Raminhos tem medo de morrer. Aliás, esse sempre foi um
tema presente na sua ansiedade e perturbação obsessiva-compulsiva.
Mas,
chegou a hora! Não de morrer, mas de partilhar as suas reflexões sobre o que
significa viver num mundo onde a morte é uma realidade inevitável,
abordando experiências pessoais, medos e absurdos do quotidiano relacionados
com a finitude. Com o seu habitual humor nonsense, por vezes negro, vai
partilhar histórias sobre funerais, tradições fúnebres e o que realmente
acontece nas últimas horas.
Depois
de “Não sou eu é a minha cabeça” e “Não prometemos para mais ninguém”, um
espetáculo que pretende transformar a indesejada visita da morte num
momento de pura comédia.
“Volto
já” promete ressignificar o luto e celebrar a vida, garantindo que todos saem
da sala de sorriso no rosto, pensativos e um pouco mais leves.
Mobilidade
reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte
a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou
e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.
Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com
mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).