ANTÓNIO RAMINHOS - VOLTO JÁ

António Raminhos tem medo de morrer. Aliás, esse sempre foi um tema presente na sua ansiedade e perturbação obsessiva-compulsiva. 

António Raminhos apresenta "Volto Já" no Coliseu Micaelense a 12 de junho

Mas, chegou a hora! Não de morrer, mas de partilhar as suas reflexões sobre o que significa viver num mundo onde a morte é uma realidade inevitável, abordando experiências pessoais, medos e absurdos do quotidiano relacionados com a finitude. Com o seu habitual humor nonsense, por vezes negro, vai partilhar histórias sobre funerais, tradições fúnebres e o que realmente acontece nas últimas horas. 

Depois de “Não sou eu é a minha cabeça” e “Não prometemos para mais ninguém”, um espetáculo que pretende transformar a indesejada visita da morte num momento de pura comédia. 

“Volto já” promete ressignificar o luto e celebrar a vida, garantindo que todos saem da sala de sorriso no rosto, pensativos e um pouco mais leves.

Mobilidade reduzida: Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada por favor contacte a bilheteira do Coliseu Micaelense, através do telefone 296209502 ou e-mail bilheteira@coliseumicaelense.pt.  Por questões de segurança não é permitido a presença de pessoas com mobilidade reduzida nos camarotes e balcões (pisos superiores).

Plateia:

1ª Plateia: 15,00€

2ª Plateia: 15,00€

Balcões:

1º Balcão Central: 12,00€

2º Balcão Central: 12,00€

1º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€

2º Balcão Lateral (visibilidade reduzida): 8,00€

Bilhetes já à venda na bilheteira local e on-line na BOL: https://coliseumicaelense.bol.pt

