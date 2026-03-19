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No Dia Internacional da Felicidade, 20 de março, a EPAL inaugura o novo espaço dedicado aos animais na sua Loja da Sede e apresenta oficialmente o projeto “A EPAL é PET Friendly”.

O projeto “A EPAL é PET Friendly” pretende receber os animais de companhia nas instalações da Empresa e melhorar a experiência dos seus Clientes que se fazem acompanhar pelos seus amigos de quatro patas. Esta iniciativa reflete o compromisso da EPAL com práticas inclusivas, responsabilidade social, sustentabilidade e economia circular.

Para integrar o projeto, a EPAL reuniu um conjunto de entidades com trabalho reconhecido na proteção, acolhimento e defesa dos animais: Casa dos Animais de Lisboa (CML), AnimaLife, Animais de Rua, PRAVI, Kausa Animal, União Zoófila, IRA – Intervenção e Resgate Animal, Sociedade Protetora dos Animais e Associação dos Animais de Lisboa.

A iniciativa conta também com o apoio das marcas portuguesas Naturea e Nature Pets, que se associaram, desde o primeiro, momento ao projeto.

Coleção PET Friendly – “Eu Já Fui Farda”

No âmbito da economia circular, e em parceria com a United to Remake, a EPAL apresenta amanhã, a sua primeira coleção PET Friendly: “Eu Já Fui Farda”.

A coleção reaproveita fardas descontinuadas da Empresa, transformando-as em produtos sustentáveis, funcionais e cheios de propósito. Serão apresentados oficialmente os três primeiros artigos:

· Coleira

· Trela

· Brinquedo Torcidinho

Cada peça resulta de um processo de upcycling que alia design, criatividade e responsabilidade ambiental, incorporando ainda uma forte componente social: a United to Remake integra e forma pessoas, promovendo inclusão, proteção e oportunidades reais de empregabilidade. Os produtos estarão brevemente disponíveis para compra na Loja da Sede da EPAL.

Coleção PET Friendly – Reshape Ceramics

O projeto conta também com a colaboração da ReshapeCeramics, organização dedicada à reintegração socioprofissional de pessoas que estão ou estiveram privadas de liberdade. A Coleção PET Friendly – ReshapeCeramics inclui duas peças essenciais para o dia a dia dos animais de companhia: uma taça para água e uma taça para comida. Cada peça é produzida manualmente, incorporando cerca de 70% de grés fino e 30% de excedentes de produção, valorizando materiais e reforçando o compromisso com a economia circular.

Para além dos parceiros do projeto, a cerimónia de inauguração contará com a presença da atriz e influenciadora Sara Prata, que se fará acompanhar dos seus patudos. Reconhecida pelo vínculo próximo que mantém com os animais, Sara Prata é também uma defensora ativa de um estilo de vida mais consciente, onde a sustentabilidade e o respeito pelo ambiente assumem um papel central. A sua participação reforça os valores de cuidado, responsabilidade e inclusão que estão na base deste projeto.

Com “A EPAL é PET Friendly”, a Empresa reafirma o seu compromisso com a comunidade, promovendo inclusão, sustentabilidade e impacto social, num projeto que valoriza recursos, acolhe famílias e cria um futuro mais consciente e responsável.

Convidamos todos a conhecer o novo espaço PET Friendly da EPAL, descobrir a coleção e celebrar connosco um projeto feito para pessoas, animais e para a cidade.