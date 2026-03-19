No Dia Internacional da
Felicidade, 20 de março, a EPAL inaugura o novo espaço dedicado aos animais na
sua Loja da Sede e apresenta oficialmente o projeto “A EPAL é PET Friendly”.
O projeto “A EPAL é PET Friendly”
pretende receber os animais de companhia nas instalações da Empresa e melhorar
a experiência dos seus Clientes que se fazem acompanhar pelos seus amigos de
quatro patas. Esta iniciativa reflete o compromisso da EPAL com práticas
inclusivas, responsabilidade social, sustentabilidade e economia circular.
Para integrar o projeto, a EPAL
reuniu um conjunto de entidades com trabalho reconhecido na proteção,
acolhimento e defesa dos animais: Casa dos Animais de Lisboa (CML), AnimaLife,
Animais de Rua, PRAVI, Kausa Animal, União Zoófila, IRA – Intervenção e Resgate
Animal, Sociedade Protetora dos Animais e Associação dos Animais de Lisboa.
A iniciativa conta também com o
apoio das marcas portuguesas Naturea e Nature Pets, que se associaram, desde o
primeiro, momento ao projeto.
Coleção PET Friendly – “Eu Já Fui
Farda”
No âmbito da economia circular, e
em parceria com a United to Remake, a EPAL apresenta amanhã, a sua primeira
coleção PET Friendly: “Eu Já Fui Farda”.
A coleção reaproveita fardas
descontinuadas da Empresa, transformando-as em produtos sustentáveis,
funcionais e cheios de propósito. Serão apresentados oficialmente os três
primeiros artigos:
·
Coleira
·
Trela
·
Brinquedo Torcidinho
Cada peça resulta de um processo
de upcycling que alia design, criatividade e responsabilidade ambiental,
incorporando ainda uma forte componente social: a United to Remake integra e
forma pessoas, promovendo inclusão, proteção e oportunidades reais de empregabilidade.
Os produtos estarão brevemente disponíveis para compra na Loja da Sede da EPAL.
Coleção PET Friendly – Reshape
Ceramics
O projeto conta também com a
colaboração da ReshapeCeramics, organização dedicada à reintegração
socioprofissional de pessoas que estão ou estiveram privadas de liberdade. A
Coleção PET Friendly – ReshapeCeramics inclui duas peças essenciais para o dia
a dia dos animais de companhia: uma taça para água e uma taça para comida. Cada
peça é produzida manualmente, incorporando cerca de 70% de grés fino e 30% de
excedentes de produção, valorizando materiais e reforçando o compromisso com a
economia circular.
Para além dos parceiros do
projeto, a cerimónia de inauguração contará com a presença da atriz e
influenciadora Sara Prata, que se fará acompanhar dos seus patudos. Reconhecida
pelo vínculo próximo que mantém com os animais, Sara Prata é também uma defensora
ativa de um estilo de vida mais consciente, onde a sustentabilidade e o
respeito pelo ambiente assumem um papel central. A sua participação reforça os
valores de cuidado, responsabilidade e inclusão que estão na base deste
projeto.
Com “A EPAL é PET Friendly”, a
Empresa reafirma o seu compromisso com a comunidade, promovendo inclusão,
sustentabilidade e impacto social, num projeto que valoriza recursos, acolhe
famílias e cria um futuro mais consciente e responsável.
Convidamos todos a conhecer o
novo espaço PET Friendly da EPAL, descobrir a coleção e celebrar connosco um
projeto feito para pessoas, animais e para a cidade.
No Dia Internacional da Felicidade, 20 de março, a EPAL inaugura o novo espaço dedicado aos animais