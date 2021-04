Vacina da Johnson & Johnson administrada a maiores de 50 anos

A vacina da Johnson & Johnson será aplicada a pessoas com mais de 50 anos em Portugal, revelou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.







José Coelho/Lusa

"A vacina da Janssen irá começar a ser aplicada, depois de a norma da Direção-Geral da Saúde ter saído ontem", afirmou o governante.Já a segunda dose da vacina da AstraZeneca está a ser dada a maiores de 60 anos. "Quem não quiser optar por essa dose, pode receber uma das restantes", esclareceu Lacerda Sales.Quase 140 milhões de doses de vacinas anticovid-19 foram já administradas na União Europeia (UE), de mais de 162 milhões entregues, estando 22,4% da população adulta com a primeira dose tomada, divulgou a Comissão Europeia no dia 29.A atualização foi partilhada pelo executivo comunitário através das redes sociais, numa publicação em que a instituição dá conta que 22,4% da população adulta da UE recebeu a primeira dose da vacina, ainda longe da meta dos 70% estipulada pela Comissão Europeia para final do verão.Já em termos absolutos, a Comissão Europeia adianta que 137,4 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 foram administradas na UE, de um total de quase 162,6 milhões de doses entregues aos países, de acordo com dados dos fabricantes.