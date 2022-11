Tomar microdoses de psicadélicos para reduzir a ansiedade e a depressão

Milhares de pessoas tomam LSD, cogumelos mágicos e MDMA, em microdoses que não provocam alucinações, para melhorar o humor e aumentar a energia. As drogas ainda são ilegais, mas duas delas estão em vias de ser aprovadas para uso médico.

Pedro Aires, de 39 anos, começou a tomar porções de LSD no início do ano passado. O fotógrafo profissional seguiu o protocolo definido pelo psicólogo norte-americano, James Fadiman, que estuda os efeitos dos psicadélicos há mais de 40 anos. Adquiriu 20 microgramas de 1P-LSD, um químico análogo ao LSD, em forma de selos pela internet, e cortou em quatro cada selo. A ideia é usar 5 a 10% da dose que provoca a viagem alucinogénia. “Tive de afinar a minha microdosagem. O objetivo é a pessoa ficar claramente sóbria e ter capacidade de trabalhar”, conta à SÁBADO. Na primeira tentativa tomou demasiado. “Dei por mim no supermercado muito divertido. Tive de reduzir e passar de 10 para 5 microgramas.”