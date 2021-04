Cogumelos mágicos eficazes contra a depressão

Cientistas do Centro de Investigação Psicadélica do Imperial College, em Londres, mediram o estado de espírito e a capacidade de funcionamento individual de um grupo de 59 pessoas. A cada uma foi administrada psilocibina ou um antidepressivo comum disponível nas farmácias. A psilocibina é uma substância alteradora de consciência, presente, por exemplo, nos cogumelos alucinogénios. Tornou-se popular na década de 60 do século XX, a par do LSD, graças aos estudos do médico norte-americano Timothy Leary.