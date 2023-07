Esta semana, foi inaugurada The Clinic of Change, uma clínica privada que aplica quetamina para tratar problemas de saúde mental que vão da depressão ao stress pós-traumático, passando ainda pelo alcoolismo. O espaço, em Lisboa, surgiu de uma parceria com a Awakn Life Sciences, a que pertence Celia Morgan, professora de Psicofarmacologia na Universidade de Exeter, no Reino Unido.