Quais são os riscos da quetamina?

A morte do ator Matthew Perry foi declarada acidental, mas devido aos efeitos do uso de quetamina. Esta substância provoca relaxamento corporal, analgesia e dormência e tem um efeito psicadélico. Por causa disso, o seu uso fora do ambiente clínico e controlado pode tornar-se perigoso.