Cogumelos contra a depressão

Aos 34 anos, quase tudo na rotina de Aaron Presley era um problema – mesmo levantar-se da cama. Foi por isso que decidiu voluntariar-se para um tratamento inovador, que quer responder à seguinte pergunta: será possível curar a depressão com psilocibina, ingrediente presente nos cogumelos alucinogénicos? Os primeiros resultados, publicados na revista médica JAMA Psychiatry, são promissores: um mês depois do tratamento (que alia esta substância à terapia psicológica convencional), metade dos pacientes estavam em estado de remissão, ou seja, já não eram considerados doentes com depressão. Foi o caso de Aaron: de acordo com a revista NewsWeek conseguiu ter sonhos lúcidos e reviver memórias de infância, que lhe proporcionaram sensações de alegria e o levaram a iniciar várias atividades novas. Inscreveu-se, por exemplo, num coro musical e voltou a frequentar eventos sociais.



Na experiência realizada no centro de pesquisa da Johns Hopkins University, os 24 voluntários abandonaram a medicação que tomavam anteriormente e deram início ao tratamento com cogumelos psicadélicos. “A resposta antidepressiva (...) persistiu por pelo menos quatro semanas em 71% dos participantes”, descobriu o estudo. Mais: a psilocibina tem pouca probabilidade de causar dependência e menos risco de efeitos adversos que outros medicamentos para a depressão.



Apesar dos avanços que têm sido feitos em estudos e ensaios clínicos como este, ainda há alguns entraves, especialmente quanto à regulamentação. E as opiniões relativamente à disponibilização da substância também não são consensuais.