Papagaios combatem a solidão através de videochamadas

Foi desenvolvido um estudo onde os cientistas deram aos papagaios um tablet para que estes conseguissem fazer chamadas de vídeo. Após algumas chamadas os animais começaram a desenvolver um comportamento mais social, incluindo brincadeiras e canto nas suas conversas.A análise foi baseada em 18 papagaios que foram filmados durante mais de mil horas e os papagaios foram até capazes de escolher para qual dos outros pássaros do estudo preferiam ligar, o que demonstra a sua capacidade de escolher amigos, mas também tornou possível utilizar este fator para avaliar quais os papagaios que se tornaram mais populares.Durante os confinamentos originados pela pandemia muitas pessoas utilizaram videochamadas para se sentirem menos isoladas e os cientistas quiseram entender se era possível usar o mesmo processo para combater o isolamento dos papagaios.Ilyena Hirskyj-Douglas, coautora da pesquisa, explicou que "existem 20 milhões de papagaios a viver em casas nos Estados Unidos" e o objetivo do estudo era entender "se tiverem a possibilidade de ligar e outros papagaios, eles escolheriam fazê-lo?" mas também estudar os benefícios de essas chamadas teriam "para os papagaios e para os seus cuidadores".Na natureza a maior parte das espécies de papagaios vivem em grandes bandos, mas enquanto animais de estimação estão, na maioria das vezes, sozinhos ou em pequenos grupos. O isolamento pode fazer com que as aves desenvolvam problemas psicológicos que podem ser visíveis através do contante balançar, andar de um lado para o outro ou ter comportamentos autodestrutivos, como arrancar as penas. As videochamadas conseguem reproduzir alguns dos benefícios sociais de viver em bando, concluíram os cientistas.Os papagaios foram escolhidos entre os utilizadores do Parrot Kindergarten, um progama online que os donos podem utilizar para treinar os pássaros. Os papagaios selecionados aprenderam a tocar na foto de outro pássaro através o ecrã de um tablet para conseguirem iniciar uma chamada.No total ocorreram 147 chamadas, durante as quais os donos tiravam notas detalhadas sobre o comportamento das aves e posteriormente os investigadores viram todas as gravações.