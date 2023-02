Sentados confortavelmente, descalços, com a coluna direita e os olhos fechados, guiam-se pelas palavras de ordem que dão início ao aquecimento "movimentem os ombros para a frente e para trás". Começam a conectar-se com a respiração, seguindo a lógica do abdómen: quando o ar entra, o abdómen expande. Ouvem-se algumas frases "não é fácil manter o foco no silêncio", "vamos treinar esta sensação". No silêncio, apenas se ouve um dos reclusos encostar-se à parede e, no exterior, os pássaros.