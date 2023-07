A SÁBADO falou com a psicóloga Luana Cunha Ferreira, autora do livro "Sete Casais em Terapia" sobre os desafios das relações e o que os leva à terapia de casal. Uma pista: nem sempre para ficarem juntos.

Sete Casais em Terapia "não é um livro de autoajuda, nem um substituto da terapia", assume-se como ficção baseado em factos reais que acompanha sete casais durante a sua jornada de terapia, cada um com os seus problemas tão distintos que vão desde o racismo até ao nascimento de um filho. A SÁBADO falou com Luana Cunha Pereira, autora do livro e psicóloga, que nos últimos 15 anos acompanhou mais de 250 casais.