Já pode comprar autotestes à covid-19 made in Portugal

O Infarmed deu esta segunda-feira luz verde à comercialização dos autotestes nasais à covid-19 do laboratório português Pantest. Em comunicado, a empresa sediada em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, avançou que estes são "os únicos autotestes produzidos em Portugal disponíveis no mercado".

No início do mês, a Pantest avançou com uma parceria com a farmacêutica portuguesa Biojam para colocar os referidos testes no mercado. As duas empresas aguardavam apenas a autorização da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, que acabou por ser dada esta segunda-feira.

"Numa altura em que apenas está autorizado a venda de um teste produzido por uma empresa sul-coreana, estas duas empresas portuguesas apostaram numa solução 100% nacional", refere a Pantest. Assim, os autotestes serão produzidos pela Pantest e distribuídos pela Biojam.

Estes testes podem ser comprados por qualquer pessoa com mais de 18 anos, não sendo necessário apresentar receita médica. "Os testes estarão não só disponíveis em caixas de 25 unidades, como também em kits individuais, vendidos em embalagens hermeticamente seladas", explica a empresa responsável pela fase de produção.

Em relação ao processo de diagnóstico, todas as embalagens terão um QR Code, "que remete o consumidor para um vídeo explicativo e instruções muito claras e simples para que o teste seja facilmente utilizado por qualquer pessoa". Este teste, segundo a Pantest, apresenta níveis elevados de fiabilidade, com "valores na ordem dos 95,7% de sensibilidade e 99,1% de especificidade".