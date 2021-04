Ingenuity, o pequeno helicóptero que realizou grandes sonhos em 39 segundos

O Ingenuity, um helicóptero robô da NASA, realizou a sua primeira descolagem e aterragem de sucesso na superfície de Marte, tornando-se assim o protagonista do primeiro voo controlado a partir da Terra na superfície de outro planeta.





O voo do aparelho com dois rotores foi, para a NASA, semelhante ao primeiro voo dos irmãos Wright na Terra, relata a agência Reuters. O sucesso da manobra pode sustentar novas formas de exploração de Marte e outros destinos no Sistema Solar, como por exemplo Vénus e Titã, uma das luas de Saturno.Os controladores da missão no Laboratório de Propulsão a Jacto (JPL) perto de Los Angeles, EUA, aplaudiram logo que se soube que o helicóptero de 1,8 quilos movido a energia solar tinha completado o seu voo de 39 segundos, como planeado três horas antes.As leituras revelaram que o helicóptero descolou, subiu até três metros de altura, manteve-se estável sobre a superfície de Marte durante 30 segundos e aterrou em segurança."Agora podemos dizer que os seres humanos fizeram uma aeronave voar noutro planeta", frisou MiMi Aung, gestora do projeto Ingenuity.O voo acontece 118 anos depois do voo dos irmãos Wright, que em 1903 assistiram ao primeiro voo controlado do seu avião a motor. Percorreram 37 metros em 12 segundos. Se este voo no século XX ocorreu na Carolina do Norte, EUA, o de hoje sobrevoou a Cratera Jezero, em Marte.Para assinalar a importância da missão Ingenuity, os técnicos da NASA colocaram um pedaço de tecido do avião dos irmãos Wright debaixo do painel solar do helicóptero antes de o enviarem para Marte, com o rover Perseverance.O Perseverance chegou a Marte a 18 de fevereiro, depois de uma viagem de sete meses. O objetivo deste laboratório de astrobiologia é procurar vestígios de antigos microorganismos e recolher amostras de rochas de Marte, para um eventual regresso à Terra e posterior análise.Já a finalidade da Ingenuity era testar a tecnologia e, com o seu sucesso, a NASA pretende realizar mais viagens nas próximas semanas.A atmosfera de Marte é 1% mais densa do que a da Terra, pelo que os cientistas tiveram que simular como é que a Ingenuity levantaria voo. O aparelho foi equipado com pás de rotor maiores e mais rápidas do que as necessárias se voasse na Terra, tendo em conta o seu tamanho. Depois, foi testado em câmaras de vácuo que recriavam as condições em Marte.A distância que separa Marte e a Terra fez com que o Ingenuity fosse desenhado para executar instruções de voo pré-programadas de forma autónoma, através de sistemas de piloto automático e de navegação sofisticados.Para conseguir voar, o helicóptero também teve que suportar as temperaturas de -90ºC durante a noite marciana, recorrendo à energia solar para carregar as baterias e manter os componentes internos aquecidos.