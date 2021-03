Um teste de origem portuguesa que ajuda a avaliar a eficácia da vacina

Produzido pela Pantest, em Oliveira de Frades, o teste de anticorpos neutralizantes permite perceber se foram desenvolvidos anticorpos que impedem a entrada do vírus no organismo humano. Este é um processo importante para avaliar a imunidade adquirida por quem já foi vacinado.

Depois da vacinação, o passo seguinte deverá incluir a monitorização da eficácia da vacina contra a covid-19. O objetivo é perceber se o país está no caminho certo para atingir a imunidade de grupo e esta etapa é cumprida com a ajuda dos testes que avaliam os anticorpos neutralizantes desenvolvidos por quem já foi vacinado. Estes testes estão disponíveis em Portugal desde o início de março e são produzidos por uma empresa portuguesa, a Pantest.

À SÁBADO, Catarina Almeida, diretora da Pantest, explicou que estes testes de anticorpos neutralizantes devem ser realizados por profissionais de saúde, em laboratórios ou clínicas, usando soro, plasma, ou sangue "dos indivíduos que já foram vacinados". No caso de ser utilizado apenas o sangue de uma pessoa vacinada, o processo é simples, explica a diretora da empresa com sede em Oliveira de Frades, distrito de Viseu: "Uma picada no dedo com uma lanceta, uma gota de sangue e já está".

Depois da picada, é então possível analisar o desenvolvimento de anticorpos neutralizantes. E aqui importa olhar para as diferenças entre os vários testes que existem para perceber a importância de testar quem já foi vacinado. Por um lado, os testes sorológicos existentes no mercado desde o ano passado permitem apenas saber se existiu um contacto prévio com o vírus, não avaliam a capacidade imunitária para impedir a entrada do vírus novamente.