Hospital só admite visitantes com autotestes do próprio hospital

O Hospital Monsanto, em Alfragide, enviou um email à sua comunidade de utentes e familiares a informar que quem pretenda fazer visitas a utentes internados tem obrigatoriamente de comprar um autoteste no próprio hospital (que custa 25% mais do que os adquiridos no exterior). A única alternativa é "apresentar um certificado válido (negativo) à COVID-19", segundo o email, enviado ontem, certificado que pode ser obtido através da realização de um teste na farmácia ou num laboratório, por exemplo.



No texto, a administração do hospital privado deixa claro as condições de acesso: "A realização do teste é efetuada pelo próprio utilizador (modalidade de autoteste) e terá a supervisão de um profissional de saúde do Hospital Monsanto com posterior emissão de certificado com validade de 24 horas. Os Testes Rápidos de Antigénio serão obrigatoriamente fornecidos pelo Hospital Monsanto com um custo unitário de €6."



A unidade de saúde cita a Circular Informativa 11-2021 (DGS, INFARMED, INSA), no que respeita ao acesso de visitantes a utentes internados em estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde", mas a mesma não estabelece qualquer tipo de exclusividade ou obrigatoriedade: "Os autotestes só podem ser disponibilizados ou vendidos em Farmácias de oficina; Locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica; Supermercados e hipermercados."