Confirma-se. 2023 é o ano mais quente de sempre

E nos oceanos?

As temperaturas à superfície dos oceanos também atingiram recordes de abril a dezembro. Os dados apontam que em julho de 2023, começou a sentir-se o efeito do fenómeno El Niño, que se traduz no aquecimento anómalo das águas superficiais no centro-leste do Pacífico e na linha do Equador que é responsável por anos secos ou muito secos. Verifica-se de quatro em quatro anos e costuma persistir entre 6 e 15 meses.

Porém, o El Niño não explica tudo, porque as anomalias nas temperaturas dos oceanos verificaram-se além da sua área de influência. Devem-se ainda ao aumento da concentração de gases com efeito de estufa: afinal, comparadas com 2022, as concentrações de dióxido de carbono foram 2.4 partes por milhão (ppm) maiores e as concentrações de metano foram 11 partes por bilião (ppb) maiores em 2023.

Em 2023, a estimativa anual de concentração de dióxido de carbono é de 419 ppm, e a de metano fixa-se nos 1.902 ppb. As emissões de dióxido de carbono lançadas para a atmosfera em 2023 aumentaram 30% quanto a 2022 devido aos incêndios do Canadá, aponta o Copernicus.

O ano passado fica marcado pelas ondas de calor marinhas, períodos de temperaturas elevadas no mar que se sentem durante mais de cinco dias. O Mediterrâneo, o Golfo do México, as Caraíbas, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico Norte e o Atlântico Norte foram atingidos.

Europa viveu o seu segundo ano mais quente de sempre após 2020

2023 foi apenas 0,17ºC mais frio que 2020, o ano mais quente de sempre registado no continente. Esteve 1,02ºC acima da média entre 1991-2020.

As temperaturas na Europa estiveram acima da média durante onze meses de 2023 e setembro foi o setembro mais quente na Europa. Depois, o inverno de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023 foi o segundo mais quente de sempre.

Em 2023, as quantidades mensais de gelo no mar da Antártida também atingiram mínimos recorde em oito meses.