Um estudo conduzido pelo centro de investigação científica MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente revelou que as poeiras provenientes do deserto do Saara estão a desempenhar um papel fundamental no enriquecimento e revitalização do Oceano Atlântico. Tal faz com que o oceano cumpra "o duplo papel de fonte de oxigénio e de 'sumidouro' de CO 2 atmosférico – um contributo crucial para manter a nossa atmosfera 'respirável' para a vida na Terra", aponta a investigação.