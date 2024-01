Peregrine falhou. Ainda não foi desta que os EUA voltaram à Lua

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O dia 23 de fevereiro podia ter ficado para a história da aeronáutica, não o plano acabou por não correr bem. Esta segunda-feira (8), os Estados Unidos tentaram voltar a pisar na Lua, depois de o terem feito há 50 anos, mas sete horas após o lançamento do foguetão Vulcan Centaur, a Astrobotic Technology dava conta da perda de controlo sobre o aparelho. Sabe-se agora o porquê.







REUTERS/Joe Skipper

Tópicos EUA missão Lua falha derrame combustível NASA

Com 1,9 metros de altura e cerca de 2,5 metros de diâmetro, o modelo de aterragem terá sofrido um derrame de combustível, mas antes disso já tinha registado problemas.O Peregrine, que dispunha apenas de 40 horas de combustivel, já tinha enfrentado algumas dificuldades ao sair do topo do foguetão. Mais tarde, os engenheiros notaram também que o aparelho estaria a lutar para que os painéis solares ficassem voltados para o sol, para carregar a sua bateria. Agora, ainda que a missão já tenha sido dada como abortada, a Astrobic tenta chegar o mais perto possível da Lua."Neste momento, o objetivo é levar o Peregrine o mais próximo possível da distância lunar, antes que perca a capacidade de manter a sua posição voltada para o Sol e, subsequentemente, perca energia", dizia um comunicado da empresa privada americana, que desenvolve tecnologia de robótica espacial para missões lunares e planetárias.A vida da missão pode agora ser medida em apenas algumas horas, e em menos de dois dias, segundo informou a empresa, mas inicialmente a alunagem estava prevista para 23 de fevereiro. Se chegasse à Lua, iriam ser utilizados diversos instrumentos financiados pela NASA em 108 milhões de euros, e ainda um veículo espacial da Universidade Carnegie Mellon, nos EUA para ajudar a "compreender melhor os processos e a evolução planetária, procurar provas de água e outros recursos e apoiar a exploração humana sustentável de longo prazo". Agora, a missão - que era a primeira com a participação de empresas privadas - irá ter que ficar para outro ano.Apesar de não ter corrido como planeado, o administrador da NASA, Bill Nelson, destacou, esta segunda-feira, através das redes sociais o "sucesso" do foguetão da Aliança de Lançamento Unida (ULA) e admitiu que a falha faz com que a agência espacial disponha de "mais ferramentas para explorar o espaço".