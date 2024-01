EUA estão de regresso à Lua 50 anos depois

Batia as 7h18 deste 8 de janeiro, em Lisboa, quando o foguetão Vulcan Centaur da Aliança de Lançamento Unida (ULA) saiu da Flórida, nos Estados Unidos, em direção à Lua. O silêncio marcou os minutos iniciais deste lançamento, mas quando a nave recebeu um sinal de controlo, as emoções ficaram ao rubro.







"Estou muito emocionado. Estou muito orgulhoso desta equipa. Meu Deus, foram anos de trabalho duro. Até agora esta tem sido uma missão absolutamente linda de regresso à Lua. A nossa equipa fez um ótimo trabalho", sublinhou o diretor-executivo da ULA, Troy Bruno, citado pelo The Guardian.Às 7h29 ainda só tinham passado 10 minutos do lançamento, mas a nave americana já se encontrava a 235 milhas da Terra - o equivalente a 378 quilómetros. Agora, com vários dias pela frente e os restos mortais de atores e outras pessoas da série Star Trek a bordo - como um memorial em desenvolvimento há uma década - prevê-se a alunagem do Vulcan Centaur a 23 de fevereiro. É na Lua que os vários instrumentos da NASA, e não só, irão entrar em ação.O módulo de aterragem da NASA será o primeiro a ser testado. Denomidado de Peregrine, o objeto conta com 1,9 metros de altura e cerca de 2,5 metros de diâmetro. Uma vez na Lua, são também as cinco cargas fornecidas pela NASA e ainda um veículo espacial da Universidade Carnegie Mellon, nos EUA - que se assemelha a um carro do tamanho de uma caixa de sapatos – que irão ajudar o Vulcan Centaur com o seu principal objetivo."Compreender melhor os processos e a evolução planetária, procurar provas de água e outros recursos, e apoiar a exploração humana sustentável de longo prazo" são as principais finalidades da missão. Para isso, os vários instrumentos cientificos a bordo da aeronave irão estudar a exosfera – a camada mais externa da atmosfera – as propriedades térmica do regolito – a camada solta de material que cobre uma rocha – a abundância de hidrogénio no solo no local de pouso e a monitorização do nível de radiação.Esta é a primeira vez em 50 anos que um foguetão dos Estados Unidos parte em direção à Lua. A primeira vez ocorreu a 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar a Lua a bordo da missão Apolo 11.