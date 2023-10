Como fazer o autoexame da mama com implantes mamários?

O décimo mês do ano é considerado o Outubro Rosa, de forma a sensibilizar as mulheres para os diagnósticos precoces de cancro da mama. O autoexame é essencial e, quando se tem implantes mamários, deve ser feito da mesma maneira.







REUTERS/Benoit Tessier

De acordo com o cirurgião plástico e reconstrutivo David Rasteiro, "o facto de as mulheres terem implantes mamários não invalida a palpação mensal para despistar possíveis anomalias ao nível da mama e esse controlo deve manter-se", adianta em comunicado enviado às redações. O autoexame deve acontecer mensalmente, sete dias após a menstruação. Quando as mulheres entram na menopausa, a palpação deve ser realizada um dia por mês - sempre o mesmo, todos os meses.E não existe qualquer relação entre o cancro da mama e os implantes: "Não há uma relação entre a prevalência do cancro da mama e os implantes mamários pelo que a cirurgia não influencia esta probabilidade", adianta o cirurgião plástico. "Na verdade, as mulheres com implantes mamários tendem a ter um maior acompanhamento das suas próteses pelo que acabam por fazer um controlo maior sobre a sua mama".

Ainda que em Portugal os casos de cancro da mama sejam detetados através dos exames, existem alguns sinais de alerta que podem ser tidos em conta, como "o surgimento de assimetrias excessivas entre as mamas, de um novo caroço, uma pele parecida com a casca de uma laranja, secreções no mamilo, vermelhidão e erupções ou borbulhas".



Publicado no jornal BMJ Oncology, um estudo revelou que entre 1990 e 2019 o número de novos casos de cancro entre pessoas com menos de 50 anos aumentou cerca de 79,1% em todo o mundo. Já as mortes subiram para 27,7%.



Segundo a Liga Portuguesa contra o Cancro, o Outubro Rosa surgiu na década de 90 do século XX para alertar para a luta contra a doença. Em 2020, cerca de 7 mil mulheres terão sido diagnosticadas com cancro de mama, e 1.800 terão morrido. Um em cada 100 cancros da mama aparecem nos homens.