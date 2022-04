Melhores práticas agrícolas, alterações comportamentais, tecnologia que reduza o CO2 no ar e, acima de tudo, o fim dos combutíveis fósseis são soluções apontadas como essenciais.

As soluções para o clima propostas pelos cientistas

É possível cortar para metade as emissões globais de gases com efeito de estufa até 2030, defendem os cientistas. Mas é necessário agir de imediato, de acordo com o painel das Nações Unidas sobre alterações climáticas.