Cientistas dizem ter encontrado fóssil de dinossauro atingido pelo asteroide que pôs fim à espécie

Cientistas afirmam que encontraram uma perna de um dinossauro atingido por asteroide há 66 milhões de anos, no estado norte-americano de Dakota do Norte.

A perna de um dinossauro que foi encontrada ainda com pele e incrivelmente preservada é uma das várias descobertas que os cientistas fizeram no sítio fóssil de Tanis, em Dakota do Norte. Mais impressionante ainda, reclamam que esta parte do corpo pertenceu a um dinossauro atingido pelo asteroide gigante que levou à extinção da espécie, há 66 milhões de anos.