O que trarão as alterações climáticas? "Mais mortalidade associada ao calor”

As alterações climáticas que se fizeram sentir nos últimos anos, por exemplo, através das ondas de calor, têm tendência a agravar e podem ter impacto na saúde da população. Mónica Rodrigues, investigadora no Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT) da Universidade de Coimbra, estudou o impacto que as temperaturas vão ter no futuro da mortalidade em Portugal.