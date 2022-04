Conferência Cooperativas traz a Lisboa uma discussão sobre modelos de habitação

Inserida no ciclo de conferências Campo Comum, na Cooperativas discute-se a problemática da habitação e as soluções que o cooperativismo pode oferecer. Dia 20, no Centro Cultural de Belém.

Comunidades locais, estratégias financeiras e enquadramentos administrativos necessários à reprodução do modelo de cooperativas criadas nas últimas décadas, através de exemplos que nos chegam da Catalunha e de Zurique. São estes os pilares da conferência Cooperativas, a segunda conferência do terceiro e último ano do ciclo Campo Comum (2020-2022), que arrancou no passado mês de março com uma primeira sessão sobre Espaço Colectivo.