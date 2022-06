Plástico: temos um problema (e algumas soluções)

O crescimento económico dos países em desenvolvimento é uma faca de dois gumes. À medida que o crescimento nestas economias aumentar (o lado bom), também crescerá a sua dependência de plásticos (a parte má). Quem o diz é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no relatório Global Platics Outlook - Policy Scenarios to 2060, onde faz uma previsão para o estado do ambiente e a dependência face ao plástico daqui a 40 anos e onde apresenta algumas opções para reduzir o impacto deste aumento no ambiente.