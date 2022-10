Os dados digitais também contribuem (muito) para a pegada carbónica

As empresas são as grandes produtoras deste tipo de dados cuja digitalização, só em 2020, gerou 4% das emissões globais de gases de efeito de estufa.

Mais de metade dos dados digitais que são gerados são recolhidos, processados e armazenados tendo em vista fins de uso único. Muitas das vezes ficam apenas armazenados no Google Fotos, no iCloud ou em pastas geridas pelas empresas que nunca mais as vão utilizar até se esquecerem que os dados ali se encontram.