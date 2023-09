Em 2025, o clima vai mudar para sempre?

Os pássaros fugiram em debandada, os cães uivaram de medo e uma tempestade nunca antes vista começava. Em seguida, inundações destruíram as cidades e até a estátua da Liberdade, em Nova Iorque, ficou congelada. O filme O Dia Depois de Amanhã (2004) é um típico drama de fim do mundo, mas o ponto de partida não é ficção científica. Porque se voltou a falar deste filme? Um estudo publicado na revista Nature Communications fez uma previsão preocupante: entre 2025 e 2095 prevê-se o colapso da AMOC – Atlantic Meridional Overturning Circulation, ou seja, as correntes de circulação do Atlântico –, o que iria provocar mudanças drásticas no clima. O título do artigo, divulgado em julho, era alarmante: “Alerta para o futuro colapso da AMOC”. Esse era o ponto de partida do filme – a corrente do Atlântico ia parar e viveríamos numa era do gelo – e o estudo de Peter Ditlevsen e Susanne Ditlevsen dizem que isso está mais perto de acontecer.