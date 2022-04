Já não é apenas mais uma viagem: 12 medidas para ‘acabar’ com os carros das cidades

Os carros são um dos meios de transporte mais usados diariamente e que reúnem milhares de adeptos por todo o mundo mas, feitas as contas, acabam por ser claramente ineficientes no que toca a preço/eficiência. Basta pensarmos que os carros passam cerca de 96% do tempo estacionados, a ocupar espaço urbano que poderia ser utilizado para outros fins como a construção de habitações ou parques públicos.