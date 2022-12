EUA anunciam conquista científica “marcante” na fusão nuclear

Foi dado um passo de gigante rumo à energia inesgotável com fusão nuclear. Os cientistas de um laboratório federal, na Califórnia, realizam uma reação nuclear com um ganho líquido de energia, 50% a mais do que o dedicado a gerar o processo atómico. Ou seja, foi gerada mais energia do que aquela que foi consumida, que se procurava fazer desde a década de 1950, sem sucesso.