António (nome fictício) tinha 7 anos quando ouviu o marido da tia ameaçar matar toda a família. Acabaria mesmo por matar não só a sua tia, como o seu pai. O processo foi arquivado

"Tenho 16 anos e fará cinco anos no dia 13 de Dezembro de 2018 que começaram o horror e o desespero em que vivo e nunca mais tive Natal." O dia a que se refere António (nome fictício) é o dia em que pai foi assassinado pelo ex-companheiro da tia. "Matou o meu pai e enterrou os seus restos mortais em local incerto, que só ele sabe e não revela (informação que usou e usa para torturar toda a minha família, para evitar que lhe possamos fazer um funeral digno e, finalmente, começar o luto. Primeiro escondeu o paradeiro do meu pai, para torturar a minha querida tia, sua ex-mulher, que assassinou de forma brutal uns meses depois, posteriormente manobrou influências para esconder o corpo e fez com que o inquérito policial fosse arquivado."

Esta é uma das últimas cartas escritas por António. A SÁBADO mostra-lhe outras três, duas delas dirigidas ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Em todas, António queixa-se do abandono do Estado, da falta de justiça, dos juízes e juízas e de uma sociedade que, segundo ele, permite a violência doméstica. "Como se sentiriam se tivessem onze anos de idade e um monstro assassino e psicopata lhes roubasse a harmonia familiar, o amor, a companhia, e a presença de um pai querido sempre presente? (…) A Polícia Judiciária encerrou o inquérito sem se preocupar com as vítimas (…) mas a Autoridade Tributária não se esqueceu de nos cobrar impostos como se o meu pai e a minha tia ainda fossem vivos (…) por que é que cada vez mais mulheres são assassinadas todos os anos pelos companheiros ou ex-maridos sem que haja uma revolta social exemplar?"

O processo sobre o qual António escreve foi arquivado em Novembro de 2015, menos de dois anos depois do crime ter sido cometido. De acordo com o mesmo, o crime terá sido confessado pelo ex-companheiro do tio de António, que está neste momento preso pelo homicídio da ex-mulher. Terá dito que, na noite em que tudo aconteceu, se encontrou ocasionalmente com o cunhado enquanto passeava o cão. E que se envolveram numa luta que acabou na morte do segundo. "Por respeito pelos investigadores e pela Polícia Judiciária, julga inútil que continuem as diligências tendentes a encontrar um responsável terceiro pelo desaparecimento e morte, já que a autoria é sua".

Mas nunca disse muito mais do que isto. "Sendo-lhe perguntado onde esta luta e morte ocorreram recusa revelá-lo"; "conduziu o carro para "determinado local e uma vez aí escondeu o corpo"; "sendo-lhe perguntado se o corpo estava soterrado, não é perentório em afirmá-lo, mas acaba por admitir que sim"; "sendo-lhe perguntado se estava na disposição de revelar à PJ a localização do corpo, afirma que não"; "colocado sob a hipótese de um dia resolver "confessar" a localização e tal "confissão" já não lhe aproveitar porque o corpo possa entretanto ter sido removido, afirma que o ‘o local onde o corpo está não é mexido há muitíssimos anos e não o será nas próximas décadas ou séculos." Depois de ter escondido o corpo, e como o próprio assumiu, "retomou a casa e tentou manter uma vida normal". Cerca de três meses depois, matou também a ex-companheira.