Não tem espaço no colchão? Eis a solução para o seu problema

A Ford decidiu adaptar a tecnologia automóvel ao mundo dos colchões e desenvolveu um tapete rolante que impede companheiros de conquistarem espaço no colchão.

Durante o sono, cada um de nós realiza entre 12 a 20 mudanças de posição na cama. Por isso, a fabricante de automóveis Ford decidiu ajudar quem costuma perder espaço na cama e adaptar uma tecnologia presente em carros para a usar no seu colchão.



Através de sensores de pressão presentes debaixo da cama, cada pessoa do casal poderá usar uma só faixa do colchão e evitar que o companheiro lhe roube espaço. De acordo com a Ford, estudos demonstram que "um em cada quatro casais" diz dormir melhor quando estão sozinhos. Mas, graças à fabricante de automóveis e a um tapete rolante, os casais poderão dormir confortavelmente se a outra pessoa lhe retirar espaço na cama.



"A Assistência à Manutenção de Faixa presente nos nossos automóveis pode tornar a condução muito mais fácil e mais confortável. Ao apresentarmos um pensamento similar aplicado a uma cama, achamos que seria uma ótima maneira de destacar junto dos condutores uma tecnologia de que talvez não tivessem antes prestado a devida atenção", referiu o diretor de comunicações de Marketing da Ford Europa, Anthony Ireson, em comunicado.