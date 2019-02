"A tua avó vai ser a última a morrer." Disse muitas vezes isto ao meu neto. Queria que eu visse a família toda morrer primeiro, para sofrer mais. Também lhe dizia que ia matar a mãe e que ainda tinha de pensar no que faria com ele. A primeira vez que vi a minha filha com medo ela estava grávida. Tinha acabado de fazer a amniocentese quando me apareceu em casa a chorar. Nessa manhã encontrou uma faca debaixo da almofada dela, na cama. E decidiu confrontar o monstro. Se digo o nome dele? Não tenho problema em dizer, mas é o monstro.Durante muito tempo senti-me culpada, mas culpada a sério, perguntei-me muitas vezes: "Será que se eu tivesse feito mais alguma coisa isto não tinha acabado assim?" E eu atirei-lhe mesas, cinzeiros, tudo o que apanhei à frente, levei uma facada na perna e nem senti. Tenho esta imagem na cabeça: a minha mãe morta no chão e ele encostado à porta da frente, com várias pessoas dispersas por ali. Ninguém fez nada.Tive que ser muito forte para eles não perceberem. Aconteceu tudo às 23h30. Eu estava a beber café com uns amigos quando a minha tia me telefonou a pedir para ir para casa porque tinha acontecido uma tragédia. Lembro-me que estava uma noite muito fria, a nevar, e que fui sempre a correr. Quando cheguei o meu tio disse-me que tínhamos de ir até casa da minha irmã, porque o marido lhe tinha batido muito e ela estava em coma. Foi aí que o meu primo me seguiu até ao quarto e contou o resto: "Henrique, vais ter de ter muita calma, ele matou-a". Durante toda a viagem, só eu sabia a verdade.

