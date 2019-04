O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a sentença de uma mulher vítima de violência doméstica que foi condenada a pagar 800 euros de multa ou a cumprir 26 dias de prisão pelo crime de abuso e simulação de sinais de perigo por acionar o botão de pânico (teleassistência) ao sentir-se ameaçada pelo ex-marido.



A mulher tinha sido condenada pelo tribunal de Loures e o Tribunal da Relação anulou a decisão, deixando críticas à juíza responsável pelo caso e ao Ministério Público (MP), já que, no entender do conjunto de juízes, a decisão era "contra a prova produzida" e o alerta da mulher era justificado.

De acordo com o acórdão citado pelo Jornal de Notícas, os factos aconteceram em janeiro de 2017. A mulher foi ao Loures Shopping buscar o filho que tinha feito a passagem de ano com o ex-marido. Já com o menor, apercebeu-se de que o ex-marido a seguia e teve medo de que ele a abordasse ou a seguisse até casa.Os dois adultos iniciaram uma discussão que obrigou a intervenção dos seguranças do centro comercial. A mulher tocou então o botão de pânico que lhe tinha sido atribuída depois de ter acusado o marido de violência doméstica.