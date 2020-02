Filha conta em apresentação na escola como pai matou a mãe

"Quando tinha 6 anos o meu pai matou a minha mãe à minha frente." A adolescente, agora com 16 anos, revelou a experiência traumática na apresentação da lista da Escola dr. Bernardino Machado, na Figueira da Foz, para o programa Parlamento dos Jovens, este ano com o tema ‘ Violência doméstica e/ou no namoro’.