Sara foi esfaqueada no abdómen, perfuraram-lhe os pulmões e intestinos. Aconteceu em julho de 2012, após terminar um namoro fugaz que começara em abril desse ano. O agressor, ex-namorado, não se conformou com o fim da relação e desferiu-lhe 23 golpes à medida que dizia: "Não sou um otário."





O progenitor que agride o outro tem competências parentais?

"Deve ser criado um mecanismo de avaliação psicológica do progenitor/progenitora para perceber a qualidade do vínculo que a criança tem e para perceber o estado psicológico do agressor/a. Aquilo que defendemos é que, na grande maioria das situações, aquele pai ou mãe agressor não são pais suficientemente adequados para poderem estar com os seus filhos", explicou à SÁBADO o psicólogo clínico Daniel Cotrim, assessor técnico da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). "Mesmo quando dizem que nunca agrediram os filhos, expuseram-nos à violência e as crianças foram vítimas diretas da mesma", acrescentou. Uma ideia reforçada por Mauro Paulino: "Faz-me todo o sentido que a psicologia forense possa dar o seu contributo ao nível pericial para perceber se aquele adulto tem ou não tem competências parentais".

"Sabemos que as crianças que assistiram a cenas de violência doméstica têm uma representação negativa do contexto familiar, marcada por insegurança, por medos e receios e aquela figura parental muitas vezes não é vista como uma figura de segurança, uma figura positiva. E os contactos, muitas vezes forçados, colocam em perigo não apenas a criança, mas também as mulheres vítimas de violência doméstica", considerou ainda Paulino, lembrando que muitas vezes os agressores utilizam essas visitas para procurar descobrir detalhes sobre a vida da vítima.

Para Daniel Cotrim, a avaliação psicológica, inclusive, "é também fundamental nos casos em que as crianças são entregues a familiares porque, por vezes, o clima para onde são transferidas é idêntico".

Articulação judicial é necessidade urgente

Para que estas avaliações não se percam, ambos concordam que é preciso mudar o atual sistema. "Há uma falta de articulação gritante" entre os tribunais criminais e os tribunais de família", diz Mauro Paulino, numa opinião seguida por Daniel Cotrim: "o que existe atualmente não tem sentido nenhum".



Ambos denunciam os casos em que um tribunal criminal decreta, por exemplo, o afastamento e no tribunal de família e menores é definido o contrário. "Não há uma inversão, não há qualquer tipo de relação com esta informação. Por exemplo? Quando um dos progenitores diz que existe uma medida de afastamento por violência doméstica mas essa informação não é tida em conta".





Homem apanhado 17 vezes sem carta foi perdoado Sérgio foi condenado a oito meses de prisão por conduzir sem carta pela 17ª vez mas tribunal suspendeu pena por ter levado a vizinha ao posto da GNR. - Portugal , Sábado.





Para Mauro Paulino, estas situações são possíveis porque "o tribunal, seja de família ou outro, em vez de funcionar tendo em conta a regra do conhecimento científico e o contributo de outras ciências forenses para sustentar a apreciação dos factos, prefere basear-se nas suas crenças e nas suas perceções da realidade". Na verdade, sustenta, "ainda acha que um indivíduo pode ser um mau marido, mas um bom pai. Porque não agrediu diretamente a criança".

O psicólogo forense recorda que "fazer esta divisão que não tem qualquer razão de ser, como explicam as psicologias do desenvolvimento e infantil". "As situações de stress tóxico continuado provocam neuropsicológicos à criança, destruindo redes neuronais, dificultando que os neurónios construam novas comunicações - e tudo isto está devidamente identificado. A exposição a violência interparental é uma experiência adversa na infância que pode acarretar riscos de desenvolver psicopatologia na idade adulta se não for devidamente acompanhado", contou ainda. Mauro Paulino também exerce psicologia clínica e, nas avaliações individuais que faz, aplica um questionário sobre experiências adversas na infância. "Uma percentagem significativa das pessoas que procura apoio psicológico na idade adulta vivenciou episódios de violência quando era criança", garantiu.

Daniel Cotrim fala de "um luto que nunca mais se faz" nas vítimas: "Hoje fico desesperado, daqui a quatro meses quero saber porque o fizeram, daqui a um posso ter desejo de vingança. Estas situações têm efeitos muito nefastos nas relações interpessoais e intrapessoais."

Preconceitos e formação

Como é possível que em 2019 haja decisões tão díspares? Mauro Paulino assegura que se deve à "falta de formação e de uma atuação baseada em crenças e preconceitos". "Um juiz que não tenha discernimento de analisar caso a caso e seja defensor da guarda partilhada e que esteja mais preocupado em defender esta causa que o superior interesse da criança vai desvirtuar as decisões", defende. Da mesma maneira que acredita que "nem sempre há recursos humanos que permitam uma resposta tão adequada e específica como seria desejável".





Violência doméstica: A vida depois da morte da mãe, dos filhos, da irmã "Uma vez quase passei com o carro por cima dele" Ana, 69 anos, perdeu os dois filhos "A tua avó vai ser a última a morrer." Disse muitas vezes isto ao meu neto. Queria que eu visse a família toda morrer primeiro, para sofrer mais.





"É verdade que existem serviços mal organizados, mas o que podemos exigir de um procurador com 500 processos? Ou de uma CPCJ [Comissão de Proteção de Crianças e Jovens] na mesma condição? Isto faz com que a vítima, que pede ajuda, acabe por ser novamente vítima do sistema", considera o especialista, para quem é igualmente necessário que "a formação tem que ser mais abrange". "A avaliação de risco é demasiado complexa para ser dada apenas num momento de formação. Ser vítima de violência doméstica em Lisboa é completamente diferente de o ser em Bragança. Não podemos continuar a dizer à vítima ‘denuncie, denuncie’ para depois a deixar completamente abandonada e exposta".

Porque o que se passa atualmente não é suficiente, não tem dúvidas. "Portugal foi o primeiro Estado-membro da União Europeia a ratificar a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica [ndr: mais conhecida como convenção de Istambul] que define que nenhum direito de visita ou de guarda pode prevalecer sobre a segurança das crianças. Mas isso não é de todo respeitado."