Bruno de Carvalho é expulso do Big Brother e reage a queixas de violência nas redes sociais

Ex-presidente do Sporting insultou ainda os comentadores do programa da TVI.

Bruno de Carvalho foi expulso do 'Big Brother Famosos', este domingo. Durante a madrugada, o ex-presidente do Sporting deixou várias mensagens na sua conta oficial do Twitter, com vários insultos e ameaças à mistura.







Bruno de Carvalho foi destituído da presidência do Sporting, em 2018





"comportamento ameaçador do concorrente para com a namorada", a concorrente Liliana de Almeida, que ainda se mantém no programa.





O ex-presidente do Sporting insultou ainda Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce, e Flávio Furtado, ambos comentadores do programa da TVI.



Bruno de Carvalho revelou numa publicação que passou a madrugada em casa, sozinho e a beber.

Sim... estou em casa sozinho... com uma acusação gravíssima... E sim... Estou a beber e depois? Prefiro isso a estar a ser manipulado por um big ou ser uma piporca!!! — Bruno de Carvalho_oficial L.L.A.P (@BrunodC72) February 14, 2022

"Outra vez? Desta vez vão todos ter luta!", escreveu Bruno, depois de uma denúncia feita ao Ministério Público sobre o"Desta vez aprendi... Sozinho mas com dignidade!", escreveu Bruno de Carvalho.