Um homem no Seixal foi detido e presente a um juiz de instrução (JIC) para primeiro interrogatório judicial pela prática dos crimes de violência doméstica, propagação de doença, injúria agravada e ofensa à integridade física qualificada.

Segundo os indícios recolhidos pela PSP, o arguido, que residia em união de facto com a vítima, agrediu-a física e psicologicamente, "através de injúrias, desferindo-lhe pontapés que a atingiram em várias partes do corpo, incluindo a cara, apertando-lhe o pescoço, ameaçando-a de morte, exibindo-lhe arma branca", enumera o site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL). Além destes crimes, o homem ainda terá obrigado a ofendida a manter relações sexuais contra a sua vontade e sem usar preservativo, apesar de saber que padecia de uma doença sexualmente transmissível.



A investigação do caso ainda está a decorrer com a direção do Ministério Público do Seixal do DIAP da Comarca de Lisboa, coadjuvado pela PSP.