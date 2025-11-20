Trump deu a Cristiano Ronaldo a chave da Casa Branca: de que material é feita e a quem costuma ser entregue

Internacional português posou para uma fotografia com o presente na mão
Há um pormenor que salta à vista nas fotografias partilhadas pela Casa Branca do encontro entre Cristiano Ronaldo e Donald Trump desta terça-feira. Numa das imagens, o capitão da Seleção Nacional surge ao lado do presidente dos EUA com uma caixa que contém uma chave. Com base num artigo do 'New York Post', explicamos-lhe o significado do objeto.
De acordo com esta fonte, foi Donald Trump quem pediu para criar a chave 'gigante' em latão, mas o republicano não oferece este presente a todas as pessoas que vão à sua residência oficial. Aliás, apenas os convidados especiais, recebidos em encontros privados, como foi o caso de Cristiano Ronaldo, levam para casa a chave da Casa Branca [em inglês, key of White House].
O 'New York Post' explica ainda que cada chave é colocada dentro de uma caixa de madeira personalizada com o selo presidencial dos EUA e uma imagem da Casa Branca. A chave em si também tem o selo e as palavras 'Chave da Casa Branca' gravadas.
Elon Musk ou Benjamin Netanyahu foram algumas das personalidades que também já receberam a chave da Casa Branca.
